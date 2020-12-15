В целом до 2025 года в областном центре должны расселить и снести 30 аварийных домов.

В 2020 году во Владимире расселили жильцов семи аварийных домов. Они были признаны аварийными ещё до 2017 года. Программа по сокращению непригодного жилищного фонда рассчитана до 2025 года. Планируется поэтапное расселение 30 МКД.За прошедшие 11 месяцев в областной столице компенсацию за ветхие квадратные метры получили 67 собственников зданий: на улице Молодежной, д. 4; улице Октябрьской, д. 2; улице Княгиниской, д. 4; улице Гоголя, д. 14; улице Черняховского, д. 14; улице Гагарина, д. 15; улице Музейной, д. 14.Отметим, что пяти нанимателям предоставили в пользование муниципальную недвижимость.В следующем году власти намерены переселить горожан ещё из пяти аварийных домов: на улице Большой Московской, д. 84; на улице Луначарского, д. 3 «А»; на улице Федосеева, д. 4; на улице Мичурина, д. 17; на улице Разина, д. 4.В целом до 2025 года в областном центре должны расселить и снести 30 аварийных домов.