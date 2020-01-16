Врачи назвали десять продуктов, вредящих здоровью сердца. Специалисты провели масштабное исследование.

Врачи назвали десять продуктов, вредящих здоровью сердца. Специалисты провели масштабное исследование.В первую очередь, оказывать негативное влияние на работу сосудисто-сердечной системы могут продукты из переработанного мяса. Это вызвано содержащимся в них консерванте нитрате натрия. Химическое соединение способствует развитию хронических воспалений, что может привести к атеросклерозу. Кроме того, при жарке продуктов выделяются вещества, вызывающие повышенное отложение холестерина на стенках сосудов.Как сообщает , белый хлеб тоже вреден для здоровья. При его употреблении происходит повышение уровня сахара в крови, что чревато развитием сахарного диабета и сердечных нарушений.На сердечную мышцу также оказывают губительное воздействие готовые супы. В них много соли. Из-за этого повышается артериальное давление.Помимо этого, врачи отметили, что энергетические напитки оказывают большую нагрузку на сердце. В них содержится большое количество сахара и кофеина, увеличивающие риск сердечно-сосудистых нарушений.