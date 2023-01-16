Во Владимирской области потушили пожар в многоквартирном доме. Сегодня ночью, в 00.19, поступило...

Во Владимирской области потушили пожар в многоквартирном доме.Сегодня ночью, в 00.19, поступило сообщение о пожаре в городе Покров, на улице Ленина, 86.Приехавшие пожарные службы обнаружили задымление в одной из квартир двухэтажного дома.Сотрудниками МЧС было сформировано 2 звена газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара. Горение имущества и внутренней отделки комнаты было ликвидировано на площади 4 квадратных метра.Погибших и пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на пожар привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель устанавливает причину возгорания.Фото: 33.mchs.gov.ru