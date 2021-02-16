В Петушинском районе сгорел частный дом. ЧП произошло днём 15 февраля в деревне Головино. На место выехали спасатели. По всей площади горел деревянный частный дом. Ликвидировали возгорание на

В Петушинском районе сгорел частный дом. ЧП произошло днём 15 февраля в деревне Головино. На место выехали спасатели. По всей площади горел деревянный частный дом. Ликвидировали возгорание на 54 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет, Тушили пожар 5 огнеборцев и 2 единицы техники. Дознаватели МЧС области выясняют причину пожара.