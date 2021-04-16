Всего за время массовой вакцинации от ковида в больницы областного центра поступила 25791 доза противовирусного препарата. По информации на 16 апреля, очереди на прививку ожидают 2 828 жителей Владимира.
Во Владимире к 16 апреля от коронавируса привились 19 973 человека, из них 13 598 жителей получили оба компонента вакцины «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Вакцинацию от COVID-19 можно пройти в семи медучреждениях.
Записаться на иммунизацию можно на госуслугах, а также через горбольницы и поликлиники:
- ГП № 1 г. Владимира — 77-30-83, 54-71-81;
- ГКБ № 5 — 77-34-90;
- ГП № 4 — 77-32-01;
- ГП № 2 — 77-31-53;
- ГБ № 2 — 53-57-84;
- ГБ № 7 — 45-61-36;
- Отделенческая больница на станции Владимир - 54-32-13.
Всего за время массовой вакцинации от ковида в больницы областного центра поступила 25791 доза противовирусного препарата. По информации на 16 апреля, очереди на прививку ожидают 2 828 жителей Владимира.