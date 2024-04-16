Депутат Андрей Степанов возглавил МКУ «Благоустройство» во Владимире
С 15 апреля 2024 года депутат...
Депутат Андрей Степанов возглавил МКУ «Благоустройство» во Владимире
С 15 апреля 2024 года депутат городского совета Андрей Степанов возглавил Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство» во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.
Андрей Степанов Родился 18 апреля 1987 года. Окончил «Московский открытый институт» по специальности «менеджмент». До этого получил диплом и квалификацию специалиста банковского дела в Колледже экономики, страхового дела и информационных технологий КЭСИ в Москве.
Ранее Андрей Викторович возглавлял МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА", ООО "ЦЕНТР СИТИ", ООО "КОНТАКТ" и ООО "ТАЙМ".
Он также является членом фракции "Единая Россия" и заместителем председателя комитета по бюджетной и налоговой политике. Отметим, что Степанов продолжит исполнять депутатские полномочия до сентября 2025 года, так как статус руководителя МКУ не препятствует этому.
Фото: ГТРК «Владимир»