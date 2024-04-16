Депутат Андрей Степанов возглавил МКУ «Благоустройство» во Владимире С 15 апреля 2024 года депутат...

Депутат Андрей Степанов возглавил МКУ «Благоустройство» во ВладимиреС 15 апреля 2024 года депутат городского совета Андрей Степанов возглавил Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство» во Владимире. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации города.Андрей Степанов Родился 18 апреля 1987 года. Окончил «Московский открытый институт» по специальности «менеджмент». До этого получил диплом и квалификацию специалиста банковского дела в Колледже экономики, страхового дела и информационных технологий КЭСИ в Москве.Ранее Андрей Викторович возглавлял МКУ "БЛАГОУСТРОЙСТВО ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА", ООО "ЦЕНТР СИТИ", ООО "КОНТАКТ" и ООО "ТАЙМ".Он также является членом фракции "Единая Россия" и заместителем председателя комитета по бюджетной и налоговой политике. Отметим, что Степанов продолжит исполнять депутатские полномочия до сентября 2025 года, так как статус руководителя МКУ не препятствует этому.Фото: ГТРК «Владимир»