«Ростелеком» в рамках программы «Чистое небо» перенес в центре Мурома Владимирской области более пяти километров оптоволоконных линий связи в собственную кабельную канализацию.

«Ростелеком» в рамках программы «Чистое небо» перенес в центре Мурома Владимирской области более пяти километров оптоволоконных линий связи в собственную кабельную канализацию. Проделанные работы позволяют беречь коммуникации от постороннего вмешательства и формируют эстетический облик города. Кроме того, такое размещение значительно увеличивает срок службы оптики и сокращает издержки на ее содержание и обслуживание. Павел Шатохин, директор