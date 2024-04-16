Во вторник, 16 апреля, с 9 утра до 15.00 будет прекращено теплоснабжение 15 домов Владимира.

Во вторник, 16 апреля, с 9 утра до 15.00 будет прекращено теплоснабжение 15 домов Владимира. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу ПАО «Т Плюс».Временное отключение отопления связано с ремонтными работами. Так, батареи станут холодными у жильцов ряда домов на улицах Нижняя Дуброва Фатьянова.Отмечается, что сотрудники компании приносят владимирцам извинения за неудобства.