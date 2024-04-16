В здании правительства региона открылась миниатюрная выставка, посвященная 30-летию Заксобрания. На ней представлены исторические документы и фотографии депутатов всех восьми созывов

В здании правительства региона открылась миниатюрная выставка, посвященная 30-летию Заксобрания. На ней представлены исторические документы и фотографии депутатов всех восьми созывов областного парламента. Председатель Заксобрания Ольга Хохлова на открытии выставки рассказала, что материалы были собраны силами сотрудников аппарата ЗС. Главная задача небольшой экспозиции заключается в том, чтобы показать людей, которые стояли у истоков создания областного