Во Владимирскую область врывается малоактивный гребень антициклона По прогнозам синоптиков, в...

Во Владимирскую область "врывается" малоактивный гребень антициклонаПо прогнозам синоптиков, в 33-й регион вмешается небольшой и малоактивный гребень антициклона. Его стараниями в облаках появятся робкие прояснения, а вероятность осадков будет невелика.Завтра (17 апреля 2024 года) погода во Владимирской области будет пасмурная, пройдет дождь.Максимальная температура воздуха днем повысится до +11°C. Ночью столбик термометра опустится до +6°C.Ветер юго-западный, до 7 м/с.Атмосферное давление пониженное - 735 - 739 мм ртутного столба.Народные приметы на 17 апреля 2024 годаНаши предки говорили: много сережек на ольхе - к урожаю овса, много шишек - ячмень уродится. Если сверчок сверчит - пора пахать рожь. Существовала в народе и такая погодная примета: если береза раньше ольхи лист распустит, то лето будет сухое, если ольха наперед - дождливое.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений