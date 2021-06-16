Предположив, что чужое транспортное средство бесхозное, фигурант сдал его в скупку металлолома.

Весной текущего года в полицию обратилась женщина, сообщившая о пропаже принадлежащего ей автомобиля «ВАЗ». По словам потерпевшей, транспортное средство после ДТП в течение нескольких лет стояло в гараже в одном из кооперативов областного центра. Планируя утилизировать его, женщина приехала в гараж, где длительное время не была, однако автомобиль не обнаружила.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в хищении был установлен.Мужчина, 66-летний местный житель, пояснил, что, по его предположению, автомобиль, находившийся в неисправном состоянии, был бесхозным. Фигурант сдал транспортное средство в скупку металла, получив 7 000 рублей.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру в отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), расследование которого в настоящее время завершено.