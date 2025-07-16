Жильцы многоквартирного дома №27 на Верхней Дуброве уже не один год страдают от соседки, которая поселила в своем жилье несколько десятков собак. Постоянный лай – даже не основная проблема.

Жильцы многоквартирного дома №27 на Верхней Дуброве уже не один год страдают от соседки, которая поселила в своем жилье несколько десятков собак. Постоянный лай – даже не основная проблема. Животные испражняются прямо в квартире, моча и фекалии текут по стенам соседям снизу. Из-за невыносимого запаха в подъезде люди не открывают окна даже в летнюю жару.