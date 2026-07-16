Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.Нефть и КапиталВ Ленинградской и Ставропольском регионах вводят ограничения на расход топлива для служебных автомобилей чиновников, пишет. В Ленобласти для руководителей установят заправочные лимиты, сопоставимые с гражданскими, а часть рабочих процессов планируют перевести в удалённый формат.Ставропольский крайГубернатор Владимир Владимиров посоветовал чиновникам сократить необязательные поездки на служебных машинах, чаще передвигаться пешком или на велосипеде, сообщает. Использование транспорта разрешено в пределах Ставрополя; выезд за город возможен лишь по личному разрешению главы региона.Республика УдмуртияВ Глазове после сильного ливня река Сыга вышла из берегов и затопила более 200 приусадебных участков на 11 улицах и в одном СНТ. Спасатели эвакуировали около 30 человек, проводят обходы и продолжают мониторинг ситуации, пишет.Ростовская областьВ Ростове на улицах и в жилых домах всё чаще замечают серых кузнечиков. Зоолог ДГТУ Александр Евсюков связывает массовое появление с сезонной активностью и отрицает миф о сознательном вторжении; при этом он отметил, что кузнечик может укусить при попытке схватить его, пишет.Республика ТатарстанВ Казани на ряде автозаправок возник ажиотажный спрос на бензин и дизель. Глава республики Рустам Минниханов поручил проверить логистику поставок топлива, сообщает. Дополнительные объёмы уже направлены на отдельные станции, но скорость продаж выросла: ранее 15 тонн расходились за день, теперь — за шесть часов; водители скупают топливо в канистры, образуются очереди.Волгоградская областьВ Первой лиге стартовал новый сезон; «Ротор» потерпел крупное поражение от «Нижнего Новгорода» — 0:4. Интерес к матчу усилился из‑за статуса соперника как одного из претендентов на возвращение в РПЛ, отмечает. Летом клуб лишился ключевого игрока Глеба Шильникова.Нижегородская областьВозбуждено уголовное дело после травмы женщины во время конной прогулки на ранчо «Добрый конь», сообщает. Пострадавшей диагностировали перелом позвонка со смещением костного фрагмента; руководство клуба сначала обещало покрыть обследование, затем отказалось.Свердловская областьВ области 13‑летний подросток на питбайке пытался скрыться от экипажа ДПС. Сотрудники заметили мотоцикл на проезжей части, потребовали остановиться — водитель проигнорировал и уехал по грунтовой дороге. Несовершеннолетнего без документов и его пассажира задержали; на родителей составили протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу без прав, сообщает.Оренбургская областьПострадавшим от ливней жителям Оренбургской области выделят выплаты из резервного фонда. Специалисты обследовали более 1 200 домов; 413 требуют ремонта, 18 признаны полностью утрачены. Средства направят на капитальный ремонт и покупку жилья; в минстрое и минцифре готовят электронную форму заявления, пишет.Тюменская областьВ центре Тюмени женщину избили до потери сознания. В соцсетях сообщали, что мужчина преследовал двух девушек ночью и ударил одну из них; МВД устанавливает обстоятельства инцидента. Очевидцы отмечают разбитую губу и травму головы у пострадавшей, сообщает.Омская областьНа организацию быта артистов к Дню города‑2026 в Омске потратят 3,4 млн рублей: эта сумма включает райдеры Андрея Державина и группы «Сталкер». Концерт намечен на 1 августа на Соборной площади; информация о нём появилась на официальном сайте исполнителя, сообщает.КарелияВ Петрозаводске жители микрорайона жалуются, что неизвестная женщина обливает припаркованные во дворе автомобили краской. Очевидцы отмечают, что на нарушительницу уже жаловались в июне; записи с камер распространились в городских группах, говорится в сообщении.Приморский крайВладивостокская теннисистка Анна Пушкарёва выиграла юниорский титул Уимблдона — историческое достижение для Дальнего Востока. В финале она уступила первый сет, но затем перехватила инициативу и победила, пишет.БашкирияВ Уфе Горсовет единогласно расторг контракт с сити‑менеджером Ратмиром Мавлиевым, обвиняемым во взятках и превышении полномочий; решение последовало после лишения допуска к гостайне, сообщает. В деле также фигурируют обвинения в махинациях с участком санатория «Радуга», использовании служебного гаража для перевозки судей, связях с эскорт‑услугами и употреблении запрещённых веществ.Краснодарский крайВ Южном окружном военном суде прошли прения по делу об убийстве двух аниматоров, одна из жертв — несовершеннолетняя. Прокурор потребовал для всех троих подсудимых пожизненного заключения в колонии особого режима и штрафов от 500 до 700 тыс. рублей; для Кеворкьяна предложено также лишить госнаграды. Обвинение квалифицирует преступление как совершённое организованной группой с корыстным мотивом и особой жестокостью, сообщает.Хабаровский крайСильный ливень, выпавший почти в полмесячной норме осадков, разрушил временную объездную дорогу на 12‑м км и отрезал пять населённых пунктов. Спасатели организовали лодочную переправу, доставили воду, медикаменты и горячее питание более 300 человек; инженеры за полсуток восстановили проезд, заменив трубы и укрепив насыпь, пишет.НовосибирскВ Детской городской клинической больнице №1 врачи удалили девятилетней девочке опухоль яичника размером с кулак — тератому, которая оказалась доброкачественной. Ребёнок поступил с болями в животе; изначально подозревали аппендицит, но при диагностической операции обнаружили большой новообразование, сообщает.Челябинская областьНа Шершневском водохранилище продолжают увеличивать сброс воды из‑за дождей; жителей просят соблюдать осторожность возле водоёмов — возможны кратковременные переливы реки Миасс, сообщает областное министерство экологии через.ХМАОВ Когалыме полиция выявила вандала, который разбил две надгробные плиты на могилах родственников одного из жителей. Суммарный ущерб превысил 250 тыс. рублей, сообщили в УМВД по ХМАО‑Югре, пишет.Красноярский крайВ центре Красноярска архитектурный ансамбль перекрашивают в жёлтый цвет, что вызвало недовольство жильцов исторического дома — они считают оттенок несоответствующим облику. Фонд капремонта и подрядчик ссылаются на анализ фото 1980‑х годов, сообщает.Белгородская областьМэрия Белгорода прокомментировала проверку технического состояния здания детского центра «Мастерславль» и ожидает экспертного заключения для оценки износа конструкций и расчёта стоимости восстановления. Проверку инициировало руководство АО «Мастерславль‑Белгород», пишет.Пермский крайК 1 сентября в Перми приняли 37 образовательных учреждений из запланированных 94: 20 школ, 13 детсадов и четыре секции прошли проверку. Всего предстоит инспектировать 94 школы, 74 детсада и 11 учреждений дополнительного образования, сообщает.Санкт‑Петербург (Росбалт)В Петербурге задержали двоих руферов, поднявшихся на крышу Эрмитажа. Росгвардейцы совместно со службой безопасности музея задержали обоих: одного доставили в 78‑й ОП для разбирательства, второго отправили в больницу из‑за жалоб на самочувствие, сообщает.