Актриса откровенно рассказала о личной жизни. Юлия Пересильд
сообщила, что никогда не утаивала роман с режиссером Алексеем Учителем.
Актриса откровенно рассказала о личной жизни. Юлия Пересильд
сообщила, что никогда не утаивала роман с режиссером Алексеем Учителем.
"Я никогда этого не скрывала, я просто не говорила на эти
темы. Люди, которые в узком кругу, они всегда это знали. Другой вопрос, что
стали про это часто спрашивать и мне в какой-то момент просто надоело говорить:
"Я об этом не разговариваю", – рассказала артистка в YouTube-шоу "А поговорить?".
К тому же, по словам Юлии Пересильд, со временем их дочери – Анна и Мария – подросли.
Девочки стали выходить в свет с отцом, попадать в поле зрения прессы.
"Он прекрасный отец и
они же все время вместе куда-то выходят, они вместе тусуют. И тогда становится
странным, почему я про это не говорю. Как-будто это действительно какая-то
тайна, а это не тайна", – поделилась артистка.
Юлия отметила, что рожала первого ребенка для себя. Она не
пыталась манипулировать беременностью, не ждала от своего мужчины каких-то
поступков, а также не испытывала иллюзий.
"Я никуда не шла и никогда ни у кого ничего не просила. И все,
кто приходил, приходили сами. Это ниже моего достоинства. Захочет будет рядом,
не захочет не будет рядом. Как ты можешь решать за другого человека", – рассудила знаменитость.
Артистка подчеркнула,
что с появлением детей у нее "появился другой ресурс силы", она поняла, что все
может сама. К тому же материнство совпало с ее карьерным взлетом и, следовательно,
финансовой независимостью. Мужчина Юлии Пересильд нужен только для любви. Звезда призналась,
что пока ее жизнь складывается не так как у других, например, не случилось свадьбы, о которой так мечтают многие женщины, однако это ее мало
беспокоит.
"Я сильно пока по этому поводу грущу, может быть в более взрослом
возрасте меня начнет это мучить, что как-то не сложилось – рис на голову никто
не сыпал, голуби не вылетали, что не было каких-то девчачьих радостей. Как-то
все всегда по-другому: очень круто, очень здорово. Для меня пока мужчина – это страсть,
любовь, то, что горит. Не удалось так: люди год встречаются, знакомятся с
родителями, приносят колечко. Так не сложилось у меня, что об этом жалеть", -
рассказала .
Напомним, что у две дочери. Старшую Анну она
родила в 2009 году. В 2012 звезда произвела на свет Марию. Отцом девочек
является режиссер Алексей Учитель. К слову, мэтр уже не один десяток лет женат на Кире
Саксаганской, пара вырастила сына Илью 1992 года рождения.