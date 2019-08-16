Актриса откровенно рассказала о личной жизни. Юлия Пересильд сообщила, что никогда не утаивала роман с режиссером Алексеем Учителем.

Актриса откровенно рассказала о личной жизни. Юлия Пересильдсообщила, что никогда не утаивала роман с режиссером Алексеем Учителем."Я никогда этого не скрывала, я просто не говорила на этитемы. Люди, которые в узком кругу, они всегда это знали. Другой вопрос, чтостали про это часто спрашивать и мне в какой-то момент просто надоело говорить:"Я об этом не разговариваю", – рассказала артистка в YouTube-шоу "А поговорить?".К тому же, по словам Юлии Пересильд, со временем их дочери – Анна и Мария – подросли.Девочки стали выходить в свет с отцом, попадать в поле зрения прессы."Он прекрасный отец иони же все время вместе куда-то выходят, они вместе тусуют. И тогда становитсястранным, почему я про это не говорю. Как-будто это действительно какая-тотайна, а это не тайна", – поделилась артистка.Юлия отметила, что рожала первого ребенка для себя. Она непыталась манипулировать беременностью, не ждала от своего мужчины каких-топоступков, а также не испытывала иллюзий."Я никуда не шла и никогда ни у кого ничего не просила. И все,кто приходил, приходили сами. Это ниже моего достоинства. Захочет будет рядом,не захочет не будет рядом. Как ты можешь решать за другого человека", – рассудила знаменитость.Артистка подчеркнула,что с появлением детей у нее "появился другой ресурс силы", она поняла, что всеможет сама. К тому же материнство совпало с ее карьерным взлетом и, следовательно,финансовой независимостью. Мужчина Юлии Пересильд нужен только для любви. Звезда призналась,что пока ее жизнь складывается не так как у других, например, не случилось свадьбы, о которой так мечтают многие женщины, однако это ее малобеспокоит."Я сильно пока по этому поводу грущу, может быть в более взросломвозрасте меня начнет это мучить, что как-то не сложилось – рис на голову никтоне сыпал, голуби не вылетали, что не было каких-то девчачьих радостей. Как-товсе всегда по-другому: очень круто, очень здорово. Для меня пока мужчина – это страсть,любовь, то, что горит. Не удалось так: люди год встречаются, знакомятся сродителями, приносят колечко. Так не сложилось у меня, что об этом жалеть", -рассказала .Напомним, что у две дочери. Старшую Анну онародила в 2009 году. В 2012 звезда произвела на свет Марию. Отцом девочекявляется режиссер Алексей Учитель. К слову, мэтр уже не один десяток лет женат на КиреСаксаганской, пара вырастила сына Илью 1992 года рождения.