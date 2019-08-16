Алена Рапунцель, судя по
всему, закрутила новый роман. Звезда шоу Дом-2 бросила отца своего первенца –
Илью Яббарова.
Алена Рапунцель, судя по
всему, закрутила новый роман. Звезда шоу "Дом-2" бросила отца своего первенца –
Илью Яббарова.
Сегодня, 15 августа, пару
Ильи и Алены обсуждали в эфире ток-шоу "Бородина против Бузовой". Жителям
реалити-шоу "Дом-2" не удалось наладить отношения даже ради общего сына – Богдана.
Рапунцель уверена, что
Яббаров к ней ничего не испытывает, а только изображает чувства ради того,
чтобы задержаться за шоу. Меж тем сам Илья называет маму своего ребенка
"проектной" и считает, что девушка уже давно встречается с мужчиной за
периметром.
Высказав взаимные претензии,
участники шоу "Дом-2" заявили, что разрывают отношения. Алена и Илья готовы
встречаться в рамках телепроекта. Решение жителей телестройки
возмутило ведущего Андрея Черкасова.
"Ты ее никогда не любил и не полюбишь,
Илья. Если говорить откровенно, то ты просто использовал ее, чтобы вернуться на
проект в очередной раз. Ты остаешься и готов ждать приход к себе! Она второй
раз должна пережить это ужасное чувство и смотреть, как ты с другой девушкой?!
Илья просто заставлял себя быть с ней, чтобы мы его взяли обратно. Я искренне
считаю, что без проекта ты ничего не можешь!" – вспылил шоумен.
Отметим, на днях звезда Алена Рапунцель опубликовала в личном Instagram странную запись. Девушка
намекнула на большие перемены в личной жизни. Судя по всему, она завела нового ухажера.
"Все очень изменилось,
скоро поймете, о чем я говорю. Перемены всегда к лучшему. Главное, чтобы рядом
был человек, который тебя уважает, ценит и любит такую, какая ты есть. Будут
жаркие эфиры. Мое плохое поведение и неправильные поступки кардинально поменяли
мой мир и мышление. Без этого я бы не поменялась. И не появился бы он…" —
заинтриговала Рапунцель поклонников