Алена Рапунцель, судя по всему, закрутила новый роман. Звезда шоу Дом-2 бросила отца своего первенца – Илью Яббарова.

Алена Рапунцель, судя повсему, закрутила новый роман. Звезда шоу "Дом-2" бросила отца своего первенца –Илью Яббарова.Сегодня, 15 августа, паруИльи и Алены обсуждали в эфире ток-шоу "Бородина против Бузовой". Жителямреалити-шоу "Дом-2" не удалось наладить отношения даже ради общего сына – Богдана.Рапунцель уверена, чтоЯббаров к ней ничего не испытывает, а только изображает чувства ради того,чтобы задержаться за шоу. Меж тем сам Илья называет маму своего ребенка"проектной" и считает, что девушка уже давно встречается с мужчиной запериметром.Высказав взаимные претензии,участники шоу "Дом-2" заявили, что разрывают отношения. Алена и Илья готовывстречаться в рамках телепроекта. Решение жителей телестройкивозмутило ведущего Андрея Черкасова."Ты ее никогда не любил и не полюбишь,Илья. Если говорить откровенно, то ты просто использовал ее, чтобы вернуться напроект в очередной раз. Ты остаешься и готов ждать приход к себе! Она второйраз должна пережить это ужасное чувство и смотреть, как ты с другой девушкой?!Илья просто заставлял себя быть с ней, чтобы мы его взяли обратно. Я искреннесчитаю, что без проекта ты ничего не можешь!" – вспылил шоумен.Отметим, на днях звезда Алена Рапунцель опубликовала в личном Instagram странную запись. Девушканамекнула на большие перемены в личной жизни. Судя по всему, она завела нового ухажера."Все очень изменилось,скоро поймете, о чем я говорю. Перемены всегда к лучшему. Главное, чтобы рядомбыл человек, который тебя уважает, ценит и любит такую, какая ты есть. Будутжаркие эфиры. Мое плохое поведение и неправильные поступки кардинально поменялимой мир и мышление. Без этого я бы не поменялась. И не появился бы он…" —заинтриговала Рапунцель поклонников