В регионе за прошедшие сутки на 16 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В регионе за прошедшие сутки на 16 августа лабораторно подтверждено 25 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.4 случая во Владимире,3 - в Юрьев-Польском районе,3 - в Александровскомрайоне3 - в Гусь-Хрустальномрайоне2 - в Ковровскомрайоне2 - в округе Муром2 - в Меленковскомрайоне2 - в Суздальскомрайоне2 - в г. Радужный,2 - в СеливановскомрайонеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 5948 случаев заболевания.1009 - во Владимире,845 - в Гусь-Хрустальномрайоне674 - в Петушинскомрайоне553 - в о. Муром,515 - в Ковровскомрайоне455 - в Александровскомрайоне311 - в Собинскомрайоне300 - в Вязниковскомрайоне289 - в Юрьев-Польскомрайоне209 - в Кольчугинскомрайоне160 - в Судогодскомрайоне139 - в Киржачскомрайоне156 - в Меленковскомрайоне105 - в Суздальскомрайоне80 - в Камешковскомрайоне62 - в г. Радужном,48 - в Селивановскомрайоне38 - в Гороховецкомрайоне.