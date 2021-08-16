С 16 августа во Владимирской области начались проверки транспортных компаний. Проверять автобусы губернатор поручил в связи с трагическими событиями в Воронеже, где 12 августа в автобусе ПАЗ

С 16 августа во Владимирской области начались проверки транспортных компаний. Проверять автобусы губернатор поручил в связи с трагическими событиями в Воронеже, где 12 августа в автобусе ПАЗ произошел взрыв. По последним данным, два человека погибли, еще 26 пассажиров пострадали. 13 августа департамент транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области направил руководителям транспортных предприятий региона рекомендации по