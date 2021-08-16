Оба байкера с серьезными травмами были госпитализированы. Вечером 14 августа недалеко от Садовой площади произошло тройное ДТП. По предварительной информации Госавтоинспекции, автомобиль

Оба байкера с серьезными травмами были госпитализированы. Вечером 14 августа недалеко от Садовой площади произошло тройное ДТП. По предварительной информации Госавтоинспекции, автомобиль Ниссан вылетел на встречку, врезался в ВАЗ, а затем и сбил мотоциклиста. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области: Водитель автомобиля Ниссан Альмера 2002 года рождения допустил выезд на полосу дороги встречного