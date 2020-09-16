В 2017 году националиста Максима Марцинкевича приговорили к десяти годам колонии строго режима за разбой, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества. Известно, что часть статей, по ..

В 2017 году националиста Максима Марцинкевича приговорили к десяти годам колонии строго режима за разбой, хулиганство и умышленное уничтожение чужого имущества. Известно, что часть статей, по которым он обвинялся, была в последствии декриминализирована. Адвокаты пересчитали ему срок заключения, Тесак мог выйти на свободу уже в ближайшее время, передает . Однако освобождению было не суждено произойти – тело националиста было обнаружено в одиночной камере в челябинском СИЗО, где он находился для пересылки в Москву.