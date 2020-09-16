Телеканал Россия и всероссийский конкурс талантов "Синяя птица" приглашает детей принять участие в творческом конкурсе.

Телеканал Россия и всероссийский конкурс талантов "Синяя птица" приглашает детей принять участие в творческом конкурсе. Заявки можно присылать на сайт Птица точка тиви - это может быть песня, танец, цирковой номер или театральная пантомима. Участвовать могут дети до шестнадцати лет включительно. Напомню, проект "Синяя птица" нашего телеканала помогает талантливым детям сделать первый шаг к мечте . Участники и финалисты проекта выступают на сцене Большого театра, снимаются в кинофильмах и дают концерты вместе с мировыми звездами. Кастинг продлится до двадцатого сентября.