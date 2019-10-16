Увековечить память Владимирского ополчения. С таким предложением к секретарю регионального отделения партии Единая Россия обратился ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Гаврилов.

Увековечить память Владимирского ополчения. С таким предложением к секретарю регионального отделения партии "Единая Россия" обратился ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Гаврилов.- Я хочу Вам сказать огромное спасибо за вашу жизнь, что вы прожили и проживете очень много лет.Для Анатолия Васильевича это юбилейный год, ему исполняется 95 лет. Он бодр и полон идей. Ветеран рассказал, что на его малой родине о Петушинском ополчении знают много: в районе установлен день памяти - 4 октября, открыт народный памятник и выпущена книга про подвиг местных героев. Фронтовик считает, этого достойны и владимирские ополченцы. Именно они две недели сдерживали танковую армаду в Сталинграде. Из 11 тысяч добровольцев осталось в живых не более 2 тысяч. По мнению Владимира Киселева, идея заслуживает самого пристального внимания. Лидер регионального отделения партии вручил ветерану благодарность за неравнодушие и активную жизненную позицию.