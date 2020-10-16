15 октября оперштаб сообщил об антирекорде по количеству умерших от COVID-19 за сутки в России – 286 человек. Эксперты решили успокоить граждан: летальность от коронавирусной инфекции остается такой же, как и раньше.

15 октября оперштаб сообщил об антирекорде по количеству умерших от COVID-19 за сутки в России – 286 человек. Эксперты решили успокоить граждан: летальность от коронавирусной инфекции остается такой же, как и раньше.По словам вирусолога Анатолия Альтштейна, процентное соотношение заболевших и умерших не изменяется с начала пандемии. Смертность от COVID-19 по-прежнему составляет 2% от числа заразившихся. Специалиста не пугают эти данные, поскольку статистика по другим заболеваниям более печальная.Молекулярный биолог Сергей Нетесов напомним, что рост смертности напрямую зависит от количества заразившихся. Тяжесть COVID-19 не изменилась, а значит, нисколько не влияет на увеличение числа умерших.Согласно прогнозу эксперта, количество заразившихся возрастает через две недели после того, как в стране ослабляются меры. Еще через 14 дней наблюдается рост смертности.Напомним, на днях главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан сделала похожее заявление касательно смертности от COVID-19. По ее мнению, наблюдаемый в мире стремительный рост числа заразившихся коронавирусом приведет к увеличению количества умерших.На данный момент в России от COVID-19 скончались 23491 человек. Выздороветь удалось более чем одному миллиону жителей страны. За все время коронавирус был обнаружен у 1,35 миллиона граждан.