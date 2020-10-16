Смертельный манёвр? Недалеко от Судогды видели страшную аварию. «Легковушка» смялась, словно была сделана из фольги. Известны обстоятельства? Е. Кузнецова, Муром Инспектор Управления ..

Смертельный манёвр?Недалеко от Судогды видели страшную аварию. «Легковушка» смялась, словно была сделана из фольги. Известны обстоятельства?Е. Кузнецова, МуромИнспектор Управления ГИБДД области Михаил Маслов:- По предварительным данным, 42-летний водитель машины ВАЗ-2112 выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Рено Дастер». Иномаркой управлял водитель 1959 года рождения. Столкновение произошло на прямом участке дороги. Возможно, водитель отечественного автомобиля пытался обогнать машину, которая ехала впереди.В результате аварии мужчина, который был за рулём ВАЗа, погиб на месте. Водителя иномарки увезли на «скорой помощи». Сейчас мы проводим проверку и выясняем обстоятельства случившегося.