Впервые в октябре заболели больше 80 человек за день.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 16 октября лабораторно подтверждено 82 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Впервые в октябре заболели больше 80 человек за день.По муниципалитетам инфицированные распределились следующим образом: 17 в Муромском районе, 16 в Гусь-Хрустальном, 15 в Владимире, 7 в Ковровском, 6 в Александровском, 5 в Кольчугинском, 4 в Селивановском, 4 в Собинском, 3 в Петушинском, 2 в Камешковском, 2 в Юрьев-Польском, 1 в Суздальском.Всего на территории региона зарегистрировано 8267 случаев заболевания.