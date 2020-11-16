В сквере пройдёт конкурс-фестиваль «ЗимнийГород33».

Организациям областного центра, вне зависимости от форм собственности, предложили поучаствовать в фестивале тематических фотозон и арт-объектов «ЗимнийГород33» в Центральном парке.Горожане, в публикациях в соцсетях, оценят созданную красоту. В новогодние праздники на странице парка в интернете пройдёт зрительское голосование. Победителей наградят памятными подарками.«Энтузиасты могут выбрать любой масштаб арт-объектов. Главное – творческая фантазия и неповторимость фотозоны», - сообщили организаторы.Работы участников фестиваля разместят в главном парке Владимира до середины декабря.Среди номинаций новогодних инсталляций – «Зимняя сказка», «Сказочный парк», «Ёлка мечты». Критерии оценки – интерактивность, доступность для посетителей и возможность сделать яркие кадры на фоне объектов.Мероприятие не предполагает создания массовки, поэтому нарушения пандемийных ограничений не будет.Добавим, что 18 ноября в Центральном парке отметят день рождения Деда Мороза. Приглашаются все желающие.