По состоянию на 16 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 16 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,5 процента из них занято (1979), свободны 336 коек. 53416 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 71 человек.За период наблюдения в области отмечено 2353 летальных случая, в том числе 4 за сутки.Напомним, 16 ноября во Владимирской области зафиксировано 322 случая заболевания коронавирусной инфекцией.