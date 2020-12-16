Сегодня Илья Петров также получил заслуженную награду – медаль «За содействие донорскому движению».

Житель Владимира Илья Петров стал донором костного мозга для пациента Кировского НИИ гематологии и переливания крови. Углублённое обследование показало совместимость генов владимирского донора с генами больного человека. Кировские специалисты успешно провели трансплантация стволовых клеток, и пациент получил шанс на здоровую, полноценную жизнь.Илье Петрову 35 лет, он награждён нагрудным знаком «Почётный донор России». На его счету более сорока донаций крови и её компонентов. Владимирец работает инженером-механиком в компании «РМ Нанотех».В 2017 году Илья вошёл в национальный регистр потенциальных доноров костного мозга. На сегодняшний день в регистре – более 1000 потенциальных доноров из Владимирской области. Банк доноров регулярно пополняется. Чем обширнее регистр, тем больше вероятность подобрать нужного донора.В России ежегодно более чем у 25 тысяч человек диагностируют злокачественные заболевания крови, каждый пятый из них нуждается в трансплантации костного мозга. Вероятность найти донора в семье – всего от 10 до 20 процентов. Вот почему трансплантация от неродственного донора –зачастую единственный шанс выжить.Как сообщил Илья Петров, он не знаком с человеком, которому подарил этот шанс, но, возможно, встреча с пациентом когда-нибудь состоится. Известно только, что это мужчина средних лет, практически ровесник нашего донора.«Многие думают, что процедура забора костного мозга – это что-то страшное и ужасное. В действительности всё совсем не так, – говорит наш донор. – Тебе дают специальные препараты, которые повышают концентрацию стволовых клеток в крови, а затем забирают кровь. Процедура совершенно безболезненная и напоминает сдачу тромбоцитов».В последние годы в России активизирована работа по продвижению донорства костного мозга. Большую работу в этом направлении проводит Федеральное медико-биологическое агентство, которое является держателем самой большой базы данных потенциальных доноров костного мозга в нашей стране.Каждому случаю спасения пациента с онкогематологическим заболеванием с помощью трансплантации в России уделяется особое внимание. Доноры костного мозга награждаются медалью Федерального медико-биологического агентства «За содействие донорскому движению». Такие награды уже получали доноры из Владимирской области – Сергей Медянкин и Анастасия Приуполина. Сергей стал донором костного мозга для пациента Института детской гематологии и трансплантологии в 2016 году, а Анастасия сдала стволовые клетки для пациента клиники Национального медицинского исследовательского центра гематологии годом позже.Сегодня Илья Петров также получил заслуженную награду – медаль «За содействие донорскому движению».На Владимирской областной станции переливания крови ждут всех желающих стать донором костного мозга. Для этого идеально подходят молодые, здоровые люди от 18 до 45 лет. После определения генотипа данные будут храниться в течение 15-20 лет в национальном регистре потенциальных доноров костного мозга. Для того чтобы вступить в ряды потенциальных доноров, необходимо заполнить анкету и сдать кровь.(Фото: Пресс-служба администрации Владимирской области)