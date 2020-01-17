За полученные привилегии заключённый передал инспектору 15 тысяч рублей
Киржачский районный суд признал 29-летнего осужденного виновным в даче взятки инспектору колонии, в которой должен был отбывать наказание, сообщает СледКом РФ по Владимирской области.
В 2018 году осужденный для отбывания наказания прибыл в ЛИУ-8 УФСИН России по Владимирской области. Спустя год он договорился с инспектором о том, что тот улучшит ему условия, а также позволит пронести на территорию телефоны, часы и другие запрещённые предметы.
За полученные привилегии заключённый передал инспектору 15 тысяч рублей, пообещав в дальнейшем отдать ещё 107 тысяч рублей.
Осужденному назначили наказание в виде дополнительных 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении бывшего надзорника тюрьмы находится в стадии рассмотрения.