Ему осталось преодолеть 4 отборочных тура, чтобы выйти в финал

14 февраля на канале ТНТ вышел новый выпуск «Commedy Баттл», в котором принял участие владимирец Сархан Сарфали. Ему осталось преодолеть 4 отборочных тура, чтобы выйти в финал.Двое членов жюри (Алексей Щербаков и Антон Шастун) после выступления Сархана сказали, что ему не хватило юмора, тогда как Давид Цаплаев заявил, что у того интересная подача и пропустил в следующий раунд.Напомним, в шоу «Commedy Баттл» комики борются за звание лучшего юмориста страны, 5 млн рублей, а также возможность стать резидентом одного из юмористических проектов ТНТ.