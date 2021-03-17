Первоначально ПФР и Фемида отказали женщине в пособии, пояснив, что деньги положены лишь участникам ВОв 1941-1945 годов.

Владимирский областной суд отменил решение коллег из Фрунзенского района и обязал Пенсионный фонд выплатить вдове ветерана Великой Отечественной войны 75 тысяч рублей, предназначенные к 75-летию Победы.Во время процесса прокуратура доказала, что супруга воевавшего на территории Литвы с 1949 до 1951 годы советского солдата имеет право на выплату. В указанный период времени мужчина в составе Красной армии занимался в Прибалтике борьбой с националистическим подпольем.Первоначально ПФР и Фемида отказали женщине в пособии, пояснив, что деньги положены лишь участникам ВОв 1941-1945 годов.В результате выяснилось, что главное в этом деле – статус участника войны, а не место и год. В соответствии с подпунктом «е» пункта 1 статьи 1 федерального закона «О ветеранах» военнослужащий подходил под указанную категорию. В нормативке сказано, что к ветеранам также относятся участники боёв по ликвидации националистических восстаний в Украине, Белоруссии, Литве, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.