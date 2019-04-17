Подростка заключили под стражу

Подростка заключили под стражу18-летнего жителя Суздальского района подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Полицейские задержали подростка в посёлке Боголюбово. В кармане его куртки обнаружили полиэтиленовые свёртки с сыпучим содержимым. Аналогичные свёртки у него изъяли и у него дома.Экспертиза показала, что в упаковках находились более 26 граммов мефедрона и больше 7 граммов амфетамина.Молодого человека заключили под стражу.