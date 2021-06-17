16 июня в 22:40 возле здания администрации Владимирской области во Владимире появился автомобиль скорой медицинской помощи с пациентом в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19.

16 июня в 22:40 возле здания администрации Владимирской области во Владимире появился автомобиль скорой медицинской помощи с пациентом в тяжелом состоянии с подозрением на COVID-19.мы описывали эту ситуацию и обращение медработника скорой помощи к общественности.Пресс-служба администрации области оперативно отреагировала на эту ситуацию. Об инциденте было доложено губернатору Владимиру Сипягину. Он поручил провести проверку по соответствию фактов действительности, выяснить, действительно ли были звонки в пять городских больниц, кто именно отказал в госпитализациии. Губернатор заявил, что виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.Проверяющие из Департамента здравоохранения посчитали всю ситуацию спланированной акцией. Они подозревают медиков в сговоре с федеральным СМИ «Известия», журналисты которого прибыли на место слишком быстро.Ночью пациента привезли в инфекционный госпиталь на базе Муромской городской больницы № 3. Как сообщила главный врач, пациент поступил на госпитализацию в тяжёлом состоянии.