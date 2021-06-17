40-летний житель Владимирской области пытался скрыться от полицейских. Его автомобиль правоохранители остановили около Новочебоксарска. При осмотре в багажнике было найдено 10 килограммов

40-летний житель Владимирской области пытался скрыться от полицейских. Его автомобиль правоохранители остановили около Новочебоксарска. При осмотре в багажнике было найдено 10 килограммов запрещенных веществ. Позже полицейские установили, что в «зону обслуживания» закладчика входили пять регионов: Татарстан, Удмуртия, Челябинская, Ульяновская и Свердловская области. В ходе проведения обысков по месту жительства задержанного было изъято еще 12 килограмм