Бывшая прима Большого театра прокомментировала скандальное отравление шоумена Бари Алибасова средством для чистки труб. По мнению Анастасии Волочковой, есть вещи, которыми грешно спекулировать.

Бывшая прима Большого театра прокомментировала скандальноеотравление шоумена Бари Алибасова средством для чистки труб. По мнениюАнастасии Волочковой, есть вещи, которыми грешно спекулировать."Я хочу сказать одно: если это был пиар со стороны Бари, томожно еще раз убедиться в том, что он гений. Но лично я не хочу в это верить.Никакой пиар нельзя позволять на болезнях и рождении детей. Таких вещей Бог непрощает", – отмечает Анастасия Волочкова.Самой балерине пиар не требуется, ее имя и так у всех на устах. Бывшая прима Большого театра не сходит со страниц прессы. АнастасияВолочкова признается, что не читает ничего, что пишут о ней в СМИ. Сейчас звездене до того.Скоро состоится премьера нового шоу танцовщицы "Балерина взазеркалье цирка". Знаменитость репетирует по восемь-десять часов, к тому жезанимается решением некоторых организационных вопросов.Все тело в синяках и ссадинах. Номерартистки сопряжен с определенным риском."Это все я получила на репетициях. Мое окружение знает, чтоя никогда не обращаю внимания на боль и продолжаю работать, несмотря ни накакие трудности и сложности. Из-за металлических конструкций, которыеиспользуются в моем спектакле, у меня все тело в синяках. Но это боевые травмы,на которые не обращаю внимания", – цитирует .