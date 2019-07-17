Бывшая прима Большого театра прокомментировала скандальное
отравление шоумена Бари Алибасова средством для чистки труб. По мнению
Анастасии Волочковой, есть вещи, которыми грешно спекулировать.
Бывшая прима Большого театра прокомментировала скандальное
отравление шоумена Бари Алибасова средством для чистки труб. По мнению
Анастасии Волочковой, есть вещи, которыми грешно спекулировать.
"Я хочу сказать одно: если это был пиар со стороны Бари, то
можно еще раз убедиться в том, что он гений. Но лично я не хочу в это верить.
Никакой пиар нельзя позволять на болезнях и рождении детей. Таких вещей Бог не
прощает", – отмечает Анастасия Волочкова.
Самой балерине пиар не требуется, ее имя и так у всех на устах. Бывшая прима Большого театра не сходит со страниц прессы. Анастасия
Волочкова признается, что не читает ничего, что пишут о ней в СМИ. Сейчас звезде
не до того.
Скоро состоится премьера нового шоу танцовщицы "Балерина в
зазеркалье цирка". Знаменитость репетирует по восемь-десять часов, к тому же
занимается решением некоторых организационных вопросов.
Все тело в синяках и ссадинах. Номер
артистки сопряжен с определенным риском.
"Это все я получила на репетициях. Мое окружение знает, что
я никогда не обращаю внимания на боль и продолжаю работать, несмотря ни на
какие трудности и сложности. Из-за металлических конструкций, которые
используются в моем спектакле, у меня все тело в синяках. Но это боевые травмы,
на которые не обращаю внимания", – цитирует .