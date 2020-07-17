17.07.2020

2020-07-17 19:55:03

Главный эколог города оценил состояние парков Владимира

Во Владимире на этой неделе ураган сломал и вырвал с корнем несколько десятков деревьев. И сильнее всех пострадали городские парки, в которых и так есть проблемы с сохранностью зеленых насаждений.

Парк «Добросельский» - и боль и радость, делится жительница Владимира Мария Щегловская. Она живет в Добром 45 лет. Когда-то вместе со своими детьми она высаживала здесь первые деревья. И это было их любимое место для отдыха. Со временем парк пришел в запустение. И новую жизнь ему дали в прошлом году. Правда, первоначальный проект предполагал вырубку 260 деревьев - на месте парковой территории должны были построить детские площадки. Но жители отстояли зеленую зону.

Мария Щегловская: «Мы противники этого всего. Потому что деревья еще могут долго жить. Пусть они живут и радуют. И дышать нам позволяют. А вот какие-то нужно и убирать. Сейчас у меня лично радость. Потому что уделили внимание, и сейчас, я думаю, парк у нас будет не хуже всех».

Парк облагораживают на средства городского и федерального бюджетов, рассказывает депутат горсовета Лариса Пышонина. По ее словам, сейчас необходима комиссия, которая будет контролировать состояние старых сухих деревьев.

Лариса Пышонина, член комиссии по охране зеленых насаждений г. Владимира, депутат горсовета: «Посмотреть с профессиональной точки зрения, чтобы не получилось, как на красносельских прудах - там старые ивы, которые изначально должны были быть убраны, аварийные деревья».

Чтобы сохранить деревья, проект был переделан. Сместилось направление дорожек и площадок. Работы по устройству спортивного комплекса завершены на 70 процентов, говорит подрядчик, Виктор Ковалев. Готовы беговая дорожка, волейбольная площадка.

Виктор Ковалев, подрядчик: «Обходим заново, корректируем это с администрацией, с управлением ЖКХ. Все вопросы, нюансы согласовываем».

Проблемы и в Центральном парке города. Жители беспокоятся, что деревьев здесь становится все меньше. Вдоль центральной аллеи - свежие пеньки. По словам нового директора парка Елены Артемьевой, это - недавний ураган, который обрушился на регион. Он сломал несколько стволов.

Елена Артемьева, директор Центрального парка культуры и отдыха: «Очень быстро приняли решение, что необходимо в целях безопасности их убрать. Причем два дерева были уже сухие, наполовину мертвые. И мы приглашаем всех жителей нашего города, которые бы помогли нам в таких экстренных ситуациях - с распилом, уборкой№.

А вот по словам главного городского эколога Сергея Сухопарова, деревьев в парке меньше не стало. Даже напротив - их там слишком много. Некоторым уже по 50-60 лет, и они посажены очень близко друг другу, поэтому деревьям не хватает света и они становятся сухими.

Сергей Сухопаров, начальник отдела окружающей среды администрации Владимира: «Но это не значит, что деревья будут вырубаться. Все равно, как наши родители посадили, как сделали парк, так мы его и будем, вместе с Еленой Юрьевной, дружить и также за ним ухаживать».

Если одно дерево угрожает жизни горожан, от него следует избавиться, уверены экологи. А на его месте посадить новое. Главное, парки должны приносить радость. И чувство безопасности.

Анастасия Сахарова. Максим Котов

«Вести-Владимир»