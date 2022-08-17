В селе Верхозерье Меленковского района началась консервация Церкви Казанской Божьей матери. Это...

В селе Верхозерье Меленковского района началась консервация Церкви Казанской Божьей матери.Это стало возможным благодаря программе Министерства культуры, предназначенной для объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В целом по России в программу вошли 56 таких объектов, 4 из них в нашей области. Церковь Казанской Божьей матери в селе Верхозерье построена в 1814 году. На ее консервацию выделено чуть более 8 миллионов рублей. Работы ведут Центральные научно-реставрационные проектные мастерские из Москвы. Их планируется окончить до 1 марта 2023 года.Мария Волозина, начальник Государственной инспекции культурного наследия Владимирской области:- Планируются следующие мероприятия: по укреплению стен с частичным восстановлением, мероприятия по устройству временной стропильной системы, но она будет достаточно качественно сделана. Она может являться основой для дальнейшего устройства кровли. Кровля покрывается фальцевым металлическим покрытием, устраивается молниезащита и забиваются оконные проемы, где они отсутствуют.