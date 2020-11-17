Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Ранее мы писали о том, что глава региона Владимир Сипягин в больницу. К вечеру 17 ноября на своей странице Вконтакте Владимир Владимирович рассказал о своём состоянии.«В течение нескольких дней я лечился амбулаторно в поликлинике по месту жительства во Владимире. К сожалению, началось осложнение», - пояснил губернатор.Лечащий врач настоял на помещении пациента в стационар.«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии. Кому-то из наших земляков, болеющих коронавирусом, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь», - подчеркнул он.Напомним, что впервые о болезни Владимира Сипягина стало известно 13 ноября, когда он рассказал о положительном тестировании на ковид. Тем не менее, важнейшие вопросы глава региона держит на контроле и находится на связи с администрацией Владимирской области.Добавим, что сейчас его обязанности временно исполняет Александр Ремига.