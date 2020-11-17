В случае необходимости в регионе будет продолжено развёртывание специализированных коек.

Сегодня на базе Областной психиатрической больницы №2 в посёлке Содышка Суздальского района открыто 100 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас в регионе функционирует 1404 специализированные койки.Напомним, на этой неделе планируется дополнительно развернуть 130 ковидных коек – в Областном госпитале для ветеранов войн и Камешковской центральной районной больнице.Инфекционные госпитали оснащены всем необходимым для качественного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. В случае необходимости в регионе будет продолжено развёртывание специализированных коек.