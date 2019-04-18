Известие о том, что от участника группы Иванушки International Андрея Григорьева-Апполонова ушла жена, стала сенсацией. Почему это случилось, рассказали в ближайшем окружении пары.

Известие о том, что от участника группы "Иванушки International" Андрея Григорьева-Апполонова ушла жена, стала сенсацией. Почему это случилось, рассказали в ближайшем окружении пары.После 17 лет супружеской жизни от Андрея Григорьева-Апполонова ушла жена Марина Банкова. Несмотря на то, что сами экс-влюбленные предпочитают не комментировать эту информацию, за них это сделали люди из ближайшего окружения. Как оказалось, причина стара как мир."Андрей никогда не отличался образцовым поведением. Пару лет назад его часто видели в ресторанах с новыми пассиями. Однажды в "Чайхане" изумленная публика наблюдала, как очень похожий на Рыжего мужчина целуется с какой-то блондинкой. А что вы хотите – артист, избалованный поклонницами. Неудивительно, что Марина от этого устала..." – рассказали в окружении пары репортерам .Сейчас Марина Банкова счастлива в объятиях 27-летнего баскетболиста Андрея Зубкова. Он игрок стартовой пятерки "Химок", зарабатывает около миллиона евро в год. В Куркине у него свой дом. Кстати, два года назад Андрей Зубков попал в раздел светской хроники, когда сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо во время матча.Говорят, пока и Марина Банкова не подали документы на развод. Наоборот, недавно популярный исполнитель очень нежно поздравил супругу с днем рождения, опубликовав трогательный пост на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. "Любовь моя! С днем рождения! Ровно половину своей жизни ты посвятила мне и нашей семье и я бесконечно благодарен тебе за то, что ты окунулась в мою жизнь, осветив ее своей любовью! Будь счастлива, моя Лю! И не выныривай!" – пожелал супруге артист.