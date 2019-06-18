Пользователи Сети не на шутку перепугались за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель после того как заметили, что ее сильно трясет во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик не стала делать вид, что людям это просто показалась, и объяснила, что же именно с ней произошло.

Пользователи Сети не на шутку перепугались за здоровье канцлера Германии Ангелы Меркель после того как заметили, что ее сильно трясет во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик не стала делать вид, что людям это просто показалась, и объяснила, что же именно с ней произошло.Увидев трясущуюся Ангделу Меркель многие предположили, что она страдает от некоего тяжелого заболевания. Дескать, именно поэтому глава немецкого правительства отказалась от продолжения политической карьеры.Канцлер Германии не стала делать тайны из своего состояния и публично объяснила, что именно с ней произошло во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, и, самое главное – почему. Она отметила, что сильная дрожь была вызвана обезвоживанием."Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", – цитирует РИА Новости Ангелу Меркель. О своем состоянии здоровья он сообщила журналистам во время итоговой пресс-конференции с Владимиром Зеленским.Напомним, инцидент произошел в тот момент, когда оба политика стояли на красной дорожке в ожидании гимна. Сперва канцлер Германии пыталась скрыть дрожь то складывая руки на животе, то вытягивая по швам, однако в какой-то момент скрывать происходящее стало невозможно.Владимир Зеленский, тем временем, старательно делал вид, что ничего необычного в нескольких сантиметрах от его плеча не происходит. Он был сосредоточен на том, чтобы смотреть в сторону.После такого зрелища пользователи Сети мгновенно утратили интерес к политической составляющей встречи президента Украины и главы немецкого правительства. Они могли думать только о состоянии здоровья Ангелы Меркель. К счастью, приступ не оказался симптомом некоей страшной болезни, которую начали диагностировать у политика самые тревожные обитатели интернета.