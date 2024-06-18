В этом году СПК «Красносельское» Юрьев-Польского района стал центром проведения масштабного агропромышленного праздника-выставки «День поля-2024».

В этом году СПК «Красносельское» Юрьев-Польского района стал центром проведения масштабного агропромышленного праздника-выставки «День поля-2024». Зрелищным событием этого грандиозного мероприятия стало «тракторное шоу» - конкурс профессионального мастерства среди механизаторов. Но и помимо соревнований для сельхозпроизводителей было немало интересного: новые передовые технологии, внедрение которых в производство обеспечит будущие успехи аграрного комплекса.Есть перспективы развитияПо традиции открыли мероприятия первые лица региона. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своём приветственном слове отметил, что благодаря труду работников сельского хозяйства Юрьев-Польский район занимает одно из ведущих мест среди лучших муниципальных образований региона, поэтому ему выпала честь принимать участников фестиваля.«Российское сельское хозяйство демонстрирует стабильные темпы роста. Подтверждение тому – достойные урожаи, рост экспорта сельхозпродукции, насыщение рынка качественными продуктами питания и увеличение инвестиций в АПК. Наша с вами задача – системно наращивать эффективность, продуктивность и конкурентоспособность производства. У Владимирской области есть перспективы для дальнейшего развития как традиционных, так и новых направлений сельского хозяйства, - отметил губернатор.Он напомнил, что в прошлом году в регионе введено в оборот более 20 тысяч га залежных земель. Эту работу аграриям необходимо продолжать.А вот как эффективнее использовать эти и другие земли в производстве, участники выставки могли узнать на выставке, знакомясь с представленной продукцией. Производители сельскохозяйственной техники, удобрений, средств защиты растений показали новейшие решения. Компания «ФосАгро-СевероЗапад» - постоянный участник форума и надежный партнер владимирских аграриев в сфере минерального питания растений знакомила аграриев и с практикой применения новых технологий.Решения для любых задачКомпания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» (Группа «ФосАгро»), это номер один среди поставщиков в России. В ассортименте представлено почти 60 марок высокоэффективных удобрений для различных сельскохозяйственных культур: азотные, фосфорсодержащие, комплексные удобрения с мезо- и микроэлементами в одной грануле, жидкие и водорастворимые формы. Такая богатая линейка продукции позволяет успешно решить практически любую задачу в растениеводстве.О плюсах продукции «ФосАгро» крупнейшие предприятия региона знают не понаслышке.- В ассортименте компании есть продукты, подходящие нашей почве по составу микроэлементов, поэтому мы успешно используем их на протяжении трёх лет, - рассказала менеджер «СТД МОЛ» Ирина Животовская.- Мы занимаемся размножением элитных семян суздальской селекции, и нам крайне важно сотрудничать с производителем удобрений, который даёт гарантию качества своего продукта. Кроме того, представители компании помогают решить логистические вопросы, найти наиболее выходные решения для нашего предприятия, - поделился заместитель директора «Верхневолжского селекционно-семеноводческого центра» Владимир Суханов.Комплексный подходБолее эффективному применению удобрений способствует комплексный научный подход, который развивает «ФосАгро-СевероЗапад».- Развитие агротехнологий во Владимирской области диктует потребность в повышении качества работы с минеральными удобрениями. Мы предоставляем аграриям полный набор сервисов, который поможет получить больше выгоды от применения удобрений. Это и агрохимическое обследование почв, позволяющее подобрать подходящую технологию минерального питания растений, и цифровое агросопровождение, и листовая диагностика для коррекции хода вегетации, - рассказал директор «ФосАгро-СевероЗапад» Александр Смирнов.Новые сервисы в сфере контроля за почвенным плодородием, представленные компанией на выставке, стали для региона уникальным предложением. Образцы почвенных проб для агрохимического обследования эксперты компании отбирают с помощью автоматизированного высокоточного пробоотборника. На основе заключения аккредитованной лаборатории специалисты составляют для сельхозпредприятия подробные рекомендации о выборе марок, дозировок, способов внесения удобрений на каждом поле, с учетом разных зон плодородия. Работая по таким схемам, аграрии могут повышать урожайность сельхозкультур до 25%.Кроме того, эксперты компании ведут агрономическое сопровождение посевов сельхозпредприятий и проводят консультации для клиентов по всем вопросам, связанным с минеральным питанием растений.Развивая комплексный подход, «ФосАгро-Регион» вышла и на рынок семян. Таким образом, владимирские аграрии могут приобрести помимо минеральных удобрений семена различных культур отечественной селекции. При этом эксперты «ФосАгро-СевероЗапад» помогут подобрать сорта и гибриды, локализованные в определенных почвенно-климатических условиях и адаптированные для агротехнологии конкретного хозяйства.Синергетический эффект, который дает применение такого подхода, выражается в более высоких и стабильных урожаях. А преимущества логистической сети «ФосАгро-Регион» позволяет аграриям более эффективно планировать запасы семян и удобрений под полевые работы, экономя на закупке и доставке в поля.Реклама.