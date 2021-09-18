Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 12 пациентов. Об этом 18 сентября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе ..

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё 12 пациентов. Об этом 18 сентября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 1874 летальных исхода.При этом 48 181 человек с Covid-19 оправился от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 221 пациента.За минувший день медики выявили ещё