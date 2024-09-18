Суд лишил отца родительских прав, а матери их ограничил.

В Меленках Владимирской области прокуратура помогла сироте получить жилье. В ходе проверки стало известно, что в 2004 году из-за границы в район прибыла русская семья, тогда же у них родился сын. Поскольку отец работал в школе, его семье временно предоставили для проживания здание бывшего пищеблока, которое не было отапливаемым и находилось в плохих санитарных условиях.В 2006 году семья распалась. Суд лишил отца родительских прав, а матери их ограничил. После этого ребенок жил в детском доме с 2008 года. Когда он достиг совершеннолетия, ему не выделили жилье по закону. Прокуратура подала в суд иск о том.В результате требования прокурора были удовлетворены судом, и решение было выполнено, а сироте была предоставлена квартира. Напомним, ранее мы писали, что владимирскому бойцу СВО с ранением отказывали в выплате 750 000 рублей.