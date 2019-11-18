Музей-заповедник завоевал диплом в номинации «100 лет служения музейному делу», а в номинации «За личный вклад» оценены заслуги ее директора – Аллы Петрухно.

В московском Конгресс-Центре Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации состоялась XXV церемония награждения премии «Лидеры туриндустрии». В этом году она прошла под девизом «Время выбрало нас».Музей-заповедник «Александровская слобода» стал лауреатом дважды. Он завоевал диплом в номинации «100 лет служения музейному делу», а в номинации «За личный вклад» оценены заслуги ее директора – Аллы Петрухно.Напомним, что в 2012 году в премии «Лидеры туриндустрии» музей уже был обладателем серебряной короны в номинации «За успехи в развитии туризма - музей»."Радио России-Владимир"