За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано более 50 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 51 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 78 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 12 детей.Зарегистрировано 2 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 320 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 58 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Юрьев – Польский район:По предварительной информации, 11 ноября 2019 г. около 12:40 у д.142а по ул. Шибанкова в г. Юрьев–Польский 51-летний водитель автомобиля «ХИНА» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «FОRD-FUSIОN» под управлением водителя 1966 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «FОRD – FUSIОN» госпитализирован.Вязниковский район:По предварительной информации, 12 ноября 2019 г. около 17:20 на 292 км а/д М – 7 «Волга» 41-летний водитель автомобиля «ВАЗ–21120», двигаясь по левой полосе в направлении города Москва, допустил столкновение с впереди двигавшимся автомобилем «Шевроле-Круз» под управлением водителя 1968 г.р. В результате ДТП 30-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-21120» направлен на амбулаторное лечение.Муромский район:По предварительной информации, 13 ноября 2019 г. около 13:50 на 6 км а/д обход г. Муром, 35-летний водитель автомобиля «Форд – Фокус» при повороте налево не предоставил преимущество в движении, двигавшейся прямо во встречном направлении автомобилю «Киа – Рио» под управлением водителя 1991 г.р. В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля «Киа – Рио» направлены на амбулаторное лечение.Собинский район:По предварительной информации, 14 ноября 2019 г. около 07:40 на 24 км а/д «Колокша – Кольчугино – Александров» 30-летний водитель автомобиля «Уаз–Патриот» при совершении обгона, не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Тойота Ленд Крузер» под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП водитель, 61-летний и 63-летний пассажиры автомобиля «Тойота» госпитализированы.Ковровский район:По предварительной информации, 15 ноября 2019 г. около 08:00 в г. Коврове на ул. Белинского у д.64 27-летний водитель автомобиля «Киа-Сид» допустила выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершила столкновение с автобусом «Паз» под управлением водителя 1989 г.р. В результате ДТП водитель и 6-летний пассажир автомобиля «Киа–Сид» госпитализированы.Камешковский район:По предварительной информации, 16 ноября 2019 г. около 01:00 на 13 км а/д «Камешково-Ляховицы-Суздаль» 39-летний водитель автомобиля «Хендай–Гетц», двигаясь по направлению в г. Камешково, допустила съезд в левый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир автомобиля «Хендай–Гетц» госпитализированы.Суздальский район:По предварительной информации, 17 ноября 2019г. около 23:50 в г. Суздаль на ул. Ленина у д.156 30-летний водитель автомобиля «Мерседес-Бенц СLК-230», двигаясь в сторону г. Иваново, при торможении допустил наезд на препятствие (дорожный знак). После чего произошло возгорание транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» госпитализирована.