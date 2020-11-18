Сигнал поступил в 13.51, загорелись дровник и хозпостройки в Собинке на улице Дальней.

Сигнал поступил в 13.51, загорелись дровник и хозпостройки вСобинке на улице Дальней.Пожарные были на месте уже через пять минут и в 14.07. пожар был локализован. Дровник площадью 12 квадратных метров сгорел, повреждена кровля и деревянные конструкции кровли у хозпостройки на площади 10 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.Хозяин дома сообщил, что решил сжечь на своём участке сухие ветки. Но не учёл того, что день ветреный, о чём предупреждало население ГУ МЧС России по Владимирской области. Поэтому огонь раздуло в сторону дровника и хозпостройки, которые быстро загорелись. Мужчина пытался тушить пожар самостоятельно, но тщетно. Он и соседи вызвали пожарную охрану.Теперь хозяин дома будет привлечён к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Форма административного воздействия – от предупреждения до штрафа (3000 рублей).