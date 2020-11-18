В посёлке Великодворском Гусь-Хрустального района сгорел дом. Сигнал о возгорании поступил в МЧС области во вторник около 11 вечера. Как отмечают спасатели, о происшествии сообщили слишком

В посёлке Великодворском Гусь-Хрустального района сгорел дом. Сигнал о возгорании поступил в МЧС области во вторник около 11 вечера. Как отмечают спасатели, о происшествии сообщили слишком поздно. Пожарные оперативно прибыли на место, но пожар в частном жилом доме уже бушевал вовсю. Площадь возгорания составила 68 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали 3 единицы техники и