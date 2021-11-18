По состоянию на 18 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой...

По состоянию на 18 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 81,7 процента из них занято (1891), свободны 424 койки. 53571 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 79 человек.За период наблюдения в области отмечено 2364 летальных случая, в том числе 5 человек за сутки.Напомним, 18 ноября во Владимирской области выявлено 324 случая заболевания коронавирусом.