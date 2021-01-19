Сгорело имущество и внутренняя отделка в одной из квартир.

В 20:14 18 января МЧС по Владимирской области поступило сообщение о пожаре. В городе Кольчугино на улице Максимова горела квартира в доме №3.На момент прибытия пожарных наблюдалось сильное задымление в подъезде. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Сгорело имущество и внутренняя отделка в одной из квартир.Как уточнили в пресс-службе ведомства, сотрудники МЧС эвакуировали 15 человек, 10 жителей спасено. К ликвидации происшествия привлекалось 6 единиц техники и 15 человек личного состава.Дознаватели устанавливают причину произощедшего.