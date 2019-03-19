Мария Порошина не сдержала данного поклонникам обещания. Пятого
ребенка, которого недавно родила известная актриса, назвали совсем не так, как планировалось.
Мария Порошина не сдержала данного поклонникам обещания. Пятого
ребенка, которого недавно родила известная актриса, назвали совсем не так, как планировалось.
Мария Порошина родила мальчика в январе. Актриса долгое
время скрывала имя ребенка – и вот теперь, наконец-то, раскрыла секрет. Сына
назвали Андреем.
Поклонники немного разочарованы. Когда актриса
была в положении, она неоднократно писала, что назовет сына Степаном. Но планы
изменились – слишком много было разных предложений. "Может, оттого, что
нас в семье много, каждый предлагает свой вариант. Есть три-четыре мужских
имени, которые нам нравятся больше всего", – оправдывается 45-летняя артистка.
Подписчики Порошиной в соцсетях пытаются выяснить, кто же
отец ребенка. Сама пока отмалчивается. Предполагают, что счастливый папа – бывший муж
актрисы Илья Древнов. Но с ним Мария развелась еще в августе 2018 года. Артистка туманно намекает на некоего иностранца. Однако близкие актрисы утверждают, что
мужчины рядом с ней сейчас нет, а зарубежного принца Порошина придумала.
У пятеро детей. Старшую дочь Полину она
родила в 23 года в браке с актером Гошей Куценко. С Ильей Древновым Порошина
прожила 17 лет, у них родились 3 дочери – Серафима, Аграфена и Глафира. Младшему,
Андрею, всего 2 месяца. За всем этим "детсадом" присматривают две
няни, сама же Порошина с головой погрузилась в работу, пишет "Комсомольская
правда".