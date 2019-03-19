Мария Порошина не сдержала данного поклонникам обещания. Пятого ребенка, которого недавно родила известная актриса, назвали совсем не так, как планировалось.

Мария Порошина не сдержала данного поклонникам обещания. Пятогоребенка, которого недавно родила известная актриса, назвали совсем не так, как планировалось.Мария Порошина родила мальчика в январе. Актриса долгоевремя скрывала имя ребенка – и вот теперь, наконец-то, раскрыла секрет. Сынаназвали Андреем.Поклонники немного разочарованы. Когда актрисабыла в положении, она неоднократно писала, что назовет сына Степаном. Но планыизменились – слишком много было разных предложений. "Может, оттого, чтонас в семье много, каждый предлагает свой вариант. Есть три-четыре мужскихимени, которые нам нравятся больше всего", – оправдывается 45-летняя артистка.Подписчики Порошиной в соцсетях пытаются выяснить, кто жеотец ребенка. Сама пока отмалчивается. Предполагают, что счастливый папа – бывший мужактрисы Илья Древнов. Но с ним Мария развелась еще в августе 2018 года. Артистка туманно намекает на некоего иностранца. Однако близкие актрисы утверждают, чтомужчины рядом с ней сейчас нет, а зарубежного принца Порошина придумала.У пятеро детей. Старшую дочь Полину онародила в 23 года в браке с актером Гошей Куценко. С Ильей Древновым Порошинапрожила 17 лет, у них родились 3 дочери – Серафима, Аграфена и Глафира. Младшему,Андрею, всего 2 месяца. За всем этим "детсадом" присматривают двеняни, сама же Порошина с головой погрузилась в работу, пишет "Комсомольскаяправда".